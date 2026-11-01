Літак Singapore Airlines перервав посадку в Перті через сильний вітер — Channel NewsAsia

Літак Singapore Airlines, який виконував рейс SQ213 із Сінгапуру до Перта, 31 жовтня перервав спробу посадки через сильний вітер. Пілоти виконали відхід на друге коло, а згодом літак безпечно приземлився в міжнародному аеропорту Перта.

Сильний вітер під час заходу

Як повідомляє Channel NewsAsia, авіакомпанія заявила, що рейс SQ213 зіткнувся із сильним вітром під час заходу на посадку. Через це пілоти вирішили припинити захід і набрати висоту.

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На відео, яке поширювали в соціальних мережах, видно, як літак знижується до злітно-посадкової смуги за хмарної погоди. У певний момент він помітно нахилився, а одне з крил, судячи із запису, наблизилося до землі.

Безпечне приземлення

Відхід на друге коло є стандартною процедурою, за якої пілоти припиняють захід на посадку або посадку та набирають висоту перед наступною спробою. Singapore Airlines повідомила, що літак безпечно приземлився о 12:30 за місцевим часом і підрулив до гейту. В авіакомпанії наголосили, що безпека пасажирів та екіпажу є її пріоритетом.

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