У Японії два ймовірно російські військові літаки вранці 17 листопада увійшли до територіального повітряного простору поблизу острова Окіносіма в префектурі Фукуока. Повітряні сили самооборони Японії підняли винищувачі для реагування на інцидент, повідомляє The Japan Times з посиланням на Міністерство оборони країни.

Дії японських винищувачів

За даними японського оборонного відомства, винищувачі попередили екіпажі ймовірно російських літаків та вжили інших неуточнених заходів. Літаки продовжили політ через Цусімську протоку, потім пролетіли між островом Йонаґуні в префектурі Окінава та Тайванем, після чого увійшли до західної частини Тихого океану.

Входження іноземних військових літаків до територіального повітряного простору Японії без дозволу трапляється вкрай рідко. Територіальним повітряним простором є простір над територією держави та її територіальними водами в межах 12 морських миль, або приблизно 22 кілометрів, від узбережжя.

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Контекст інциденту

Держава-агресор росія регулярно спрямовує військові літаки до міжнародного повітряного простору поблизу Японії. Видання зазначає, що цей випадок міг бути спробою перевірити реакцію Токіо та швидкість реагування японських Повітряних сил самооборони.

Інцидент стався напередодні запланованої на четвер тристоронньої зустрічі президента росії Владіміра Путіна, китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа на полях форуму АТЕС у китайському Шеньчжені. Головний речник уряду Японії напередодні заявив, що Токіо «уважно стежитиме за самітом».

За даними The Japan Times, відносини Японії та росії останніми місяцями додатково погіршилися після затримання в москві журналіста Hokkaido Shimbun за звинуваченням у шпигунстві та окремого вилучення активів Japan Tobacco у росії.

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