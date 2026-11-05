Litilit запустила у Вільнюсі завод надшвидких лазерів — South China Morning Post

Литовський виробник лазерів Litilit запустив у Вільнюсі, Литва, новий завод надшвидких лазерів, повідомляє South China Morning Post. У заголовку свого матеріалу видання називає підприємство найбільшим у світі заводом такого типу.

Лазерна галузь Литви

Запуск заводу відбувся минулого місяця у столиці країни. South China Morning Post описує його як чергову ознаку посилення позицій Литви у сфері лазерних технологій.

За оцінкою видання, країна з населенням менш як 3 млн людей зміцнює свою роль у глобальних ланцюгах постачання для напівпровідникової галузі та апаратного забезпечення для штучного інтелекту. Розширення Litilit відбувається на тлі напружених відносин між Вільнюсом і Пекіном.

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Відносини з Китаєм і Тайванем

У 2021 році Литва дозволила відкрити у Вільнюсі тайванське представництво. Це відрізнялося від усталеної практики використовувати в назвах таких установ слово «Тайбей».

Як пише видання, Китай у відповідь запровадив щодо Литви низку неформальних торговельних обмежень. Генеральний директор Litilit вважає, що реалії ланцюгів постачання можуть переважати політичне позування.

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