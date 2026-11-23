Перша ракетка світу Люк Літтлер за попереднім посівом може зустрітися з Люком Гамфрісом у півфіналі чемпіонату світу з дартсу. Турнір PDC World Darts Championship має пройти в Alexandra Palace з 11 грудня до 3 січня, а Літтлер, за прогнозом, очолить посів.

Ймовірні суперники Літтлера

Як повідомляє Sky Sports News, у сітці на 128 учасників усі дартсмени стартують із першого раунду. Перші 32 гравці рейтингу Order of Merit мають статус сіяних і не можуть зустрітися між собою до третього раунду.

Якщо перемагатимуть спортсмени з вищим посівом, Літтлер у третьому раунді може зіграти з Дейвом Чізноллом, який посідає 32-ге місце у світовому рейтингу. В 1/8 фіналу його можливими суперниками будуть дворазовий чемпіон Гері Андерсон або Люк Вудгаус.

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У чвертьфіналі Літтлер потенційно зустрінеться з Міхаелем ван Гервеном або Нейтаном Аспіналлом. Півфінальними опонентами можуть стати Гамфріс чи Джонні Клейтон, а у вирішальному матчі — Джан ван Вен або Гервін Прайс.

Результати перед чемпіонатом світу

19-річний дартсмен із Воррінгтона вибув в 1/8 фіналу Grand Slam of Darts після несподіваної поразки від Джермейна Ваттімена. Цьому передували поразки у чвертьфіналах World Series of Darts Finals і чемпіонату Європи, а також виліт у першому раунді World Grand Prix.

Літтлер також не кваліфікувався на Players Championships Finals у Майнхеді, тож наступним його турніром має стати чемпіонат світу. Прайс після перемоги на Grand Slam of Darts, де він отримав 200 тисяч фунтів стерлінгів, випередив Літтлера за рейтинговими призовими цього сезону та попередньо піднявся на третє місце у світовому рейтингу. Літтлер залишається першим, ван Вен — другим, а Гамфріс — четвертим.

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