Літтлер потрапив до групи з Ґрівз на Grand Slam of Darts 2026 — Sky Sports News

Люк Літтлер за підсумками жеребкування Grand Slam of Darts 2026 потрапив до групи A разом із Бо Ґрівз і Нільсом Зонневелдом, повідомляє Sky Sports News. Літтлер є першою ракеткою світу та дворазовим чинним чемпіоном турніру у Вулвергемптоні.

Попередні матчі в групі A

Літтлер і Ґрівз раніше двічі грали один проти одного та здобули по одній перемозі. У серпні Літтлер переміг Ґрівз із рахунком 6:5 у вирішальному легу на Players Championship 24. У 2025 році Ґрівз обіграла Літтлера 6:5 та вийшла до фіналу молодіжного чемпіонату світу.

Зонневелд у березні здолав Літтлера 6:5 у чвертьфіналі Європейського туру. У матчі Players Championship 31 Ґрівз перемогла Зонневелда з рахунком 6:3.

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Інші групи

Переможець Grand Slam of Darts 2023 Люк Гамфріс зіграє у групі I проти Джо Каллена та Паоло Небріди. До групи K увійшли Джеймс Вейд, Рікі Еванс і Кем Кребтрі. Ліза Ештон виступить у групі B разом із Джермейном Ваттіменою та Аланом Сутаром, а Джош Рок у групі C зіграє з Кевіном Дутсом і Томмі Моррісом.

У турнірі також візьмуть участь Стівен Бантінг, Кемерон Мензіс, Гервін Прайс, Джонні Клейтон, Майкл ван Ґервен, Кріс Добі, Роб Крос, Гіан ван Вен, Росс Сміт і Нейтан Аспіналл. Grand Slam of Darts пройде у Вулвергемптоні з 14 до 22 листопада.

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