Литва готує податок на надприбутки виробників пального — RMF24

Правляча коаліція Литви погодила підготовку механізму тимчасового оподаткування надприбутків компаній, що виробляють пальне. Головним потенційним платником може стати Orlen Lietuva — власник нафтопереробного заводу в Мажейкяї. За попередніми оцінками литовського уряду, такий податок здатен принести до бюджету наступного року близько 70 млн євро, повідомляє RMF24.

Рішення очікують найближчими тижнями

Прем'єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс заявив, що в країні є приблизно десять підприємств, пов'язаних із виробництвом пального, однак новий збір насамперед стосуватиметься Orlen Lietuva. Відповідаючи на запитання про можливий вплив податку на відносини з Польщею, глава уряду висловив думку, що це не зашкодить двостороннім відносинам. Водночас він додав, що литовська сторона проаналізує будь-які сигнали, які отримає.

Голова парламентського комітету з бюджету і фінансів Алгірдас Сісас зазначив, що технічні параметри оподаткування ще обговорюють. Рішення можуть ухвалити протягом кількох найближчих тижнів, оскільки на початку грудня Сейм має розпочати процедуру затвердження бюджету на наступний рік. Податок може бути запроваджений постановою уряду або окремим законом парламенту.

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Модернізація заводу під питанням

Міністр фінансів Таурімас Валіс повідомив, що обговорював це питання з польським колегою. За його словами, Польща також запроваджувала оподаткування надприбутків і є одним із лідерів ініціативи щодо ширшого європейського рішення в цій сфері.

Сісас запропонував альтернативний варіант: не стягувати податок безпосередньо, а зарахувати його до раніше обіцяної литовським урядом підтримки модернізації Orlen Lietuva. У березні 2025 року уряд Литви взяв на себе зобов’язання в протоколі про наміри надати компанії 54 млн євро на оновлення підприємства.

На початку листопада голова правління Orlen Іренеуш Фонфара заявив, що компанія оцінює доцільність додаткових інвестицій для завершення установки глибокої переробки нафти в Мажейкяї. За даними джерел, близьких до компанії, для завершення робіт бракує 600–700 млн доларів.

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