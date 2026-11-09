Литва попросила Тайбей перейменувати представництво у Вільнюсі — South China Morning Post

Уряд Литви, за даними литовського порталу Delfi, попросив Тайбей змінити назву Тайванського представництва у Вільнюсі до 1 жовтня. Про це з посиланням на Delfi повідомляє South China Morning Post.

За інформацією Delfi, 24 вересня заступник міністра закордонних справ Литви передав лист представникам Тайбея, зокрема керівнику Тайванського представництва. У листі містилося прохання змінити назву установи до 1 жовтня — національного дня КНР.

Пропозиції Вільнюса

Як стверджує видання, в обмін Литва пропонувала направити до Тайбея делегацію на рівні заступників міністрів та підписати угоди про інвестиції й оподаткування.

Представники Тайбея не відповіли на запитання, чи вже змінили або планують змінити назву представництва. Водночас вони повідомили порталу 15min, що не мають наміру її змінювати.

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Контакти з Пекіном

South China Morning Post також повідомляла, що до Вільнюса мала прибути делегація китайських дипломатів для дводенних зустрічей. За даними видання, переговори очікувалися з представниками Міністерства закордонних справ Литви, але не на міністерському рівні.

Відносини Вільнюса та Пекіна погіршилися після відкриття представництва у 2021 році. Китай вилучив Литву зі своєї митної системи, через що литовські експортери не могли постачати товари до КНР. Пекін заявляв, що Вільнюс порушив політику одного Китаю, вислав литовського посла та відкликав власного посланця.

Європейський Союз заявляв, що Литва не порушувала політики одного Китаю, і звертався до Світової організації торгівлі через торговельні обмеження. Згодом цю справу припинили. Після приходу до влади у 2024 році уряд Литви на чолі із соціал-демократами намагається поліпшити відносини з Китаєм.

Литва є єдиною країною в Європі, де в назві такого представництва використано слово «тайванське». В інших європейських столицях ці установи мають назву Тайбей.

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