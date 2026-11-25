У Литві затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у співпраці з підконтрольним державі-агресору Росії телерадіомовником. За даними Anadolu Agency, Генеральна прокуратура Литви вважає, що вони за винагороду виконували дії, спрямовані проти країни.

Контакти з російським мовником

Розслідування розпочали після отримання первинної інформації про те, що група громадян Литви могла підтримувати контакти з представниками російського державного телерадіомовника з осені 2024 року.

За даними прокуратури, підозрювані виконували доручення мовника, зокрема збирали та передавали інформацію. Також слідство припускає, що вони готували й поширювали в Литві матеріали, які відповідали інтересам Росії та повторювали її пропагандистські наративи.

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Обшуки та слідство

У межах розслідування правоохоронці провели понад десять обшуків у різних місцях. Литовські розвідувальні служби також сприяли слідчим діям.

Усім п’ятьом затриманим офіційно повідомили про підозри відповідно до положення Кримінального кодексу Литви щодо сприяння іншій державі в діях проти Литви. Досудове розслідування веде та контролює Вільнюська окружна прокуратура, а розслідування здійснює управління з розслідування організованої злочинності поліції Вільнюського повіту.

Рішення щодо можливих запобіжних заходів очікують найближчими днями. Прокуратура зазначила, що не розкриває додаткових деталей, аби не зашкодити розслідуванню.

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