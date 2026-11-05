Люк Літтлер не кваліфікувався на Players Championship Finals — Sky Sports News

Люк Літтлер не зіграє на Players Championship Finals у Майнхеді та не захищатиме свій титул. Як повідомляє Sky Sports News, він не взяв участі в достатній кількості турнірів Players Championship, що проводилися за зачиненими дверима. Через це Літтлер не мав реалістичних шансів увійти до топ-64 рейтингу ProTour і здобути кваліфікацію.

До фінальної частини також не потрапили Джош Рок і Нейтан Аспіналл. Водночас кваліфікувалися інші провідні гравці. Першим номером посіву став нідерландець Вессел Нейман, який цього року виграв шість турнірів Players Championship.

Пари першого раунду

Нейман у першому раунді зіграє з англійцем Генрі Коутсом — останнім гравцем, який кваліфікувався на турнір. Люк Гамфріс зустрінеться з Деррілом Пілґрімом, а семиразовий переможець Players Championship Finals Майкл ван Герван — із Коннором Скаттом.

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Серед інших пар стартового кола — матчі Росса Сміта проти Майкла Сміта, Себастьяна Бялецького проти Гервіна Прайса, Кріса Добі проти Майка де Деккера та Кевіна Дутса проти Річі Едхауса. Бо Грівз зіграє з колишнім чемпіоном Lakeside Крістіаном Кістом.

Можливі матчі другого раунду

Колишні чемпіони світу Гарі Андерсон і Роб Крос можуть зустрітися у другому раунді, якщо переможуть у стартових матчах. Зустріч у другому колі також можлива між Гервіном Прайсом і Гіаном ван Веном — за умови їхніх перемог у першому раунді.

Турнір триватиме з 27 до 29 листопада. Детальний розклад матчів організатори оголосять пізніше. Players Championship Finals стане останнім турніром перед чемпіонатом світу з дартсу.

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