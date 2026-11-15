Люк Літтлер переміг Бо Грівз 5:2 на старті Grand Slam of Darts — Sky Sports News

Люк Літтлер у Вулвергемптоні 14 листопада переміг Бо Грівз з рахунком 5:2 у стартовому матчі групи A турніру Grand Slam of Darts. Цим результатом він розпочав спробу здобути третій поспіль титул на змаганнях.

Показники Літтлера

У матчі Літтлер виконав сім максимумів, а його середній показник становив 109,97. За даними Sky Sports, Грівз є переможницею жіночого Matchplay.

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Sky Sports також називає Літтлера прізвиськом The Nuke. Поєдинок проти Грівз відбувся у перший ігровий день групового етапу турніру.

Поразка Росса Сміта

В іншому стартовому матчі першого дня несподівано програв чемпіон Європи Росс Сміт. Grand Slam of Darts проходить у Вулвергемптоні з 14 до 22 листопада. Фінал турніру запланований на 22 листопада.

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