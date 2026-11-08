LIV Golf планує згорнути роботу після скорочення фінансування — Channel NewsAsia

Американський гольфіст Брайсон Дешамбо заявив, що з покорою та повагою поставиться до наступного етапу кар’єри після того, як LIV Golf оголосила про плани ліквідації та згортання операцій. Як повідомляє Channel NewsAsia, фінансовий план турнірної серії цього тижня зазнав краху після того, як Саудівський державний інвестиційний фонд оголосив про скорочення фінансування.

Заява Дешамбо

Дешамбо чотири роки тому залишив PGA Tour заради LIV Golf, яку підтримував Саудівський державний інвестиційний фонд. У дописі в соцмережах він зазначив, що не збирається переосмислювати свій вибір за останні чотири роки та вдячний за можливість грати перед новими й давніми вболівальниками у різних країнах.

Гольфіст також заявив, що вірив у здатність нового формату залучити до гри більше людей і доклав усіх зусиль, аби зберегти командний гольф. Він визнав, що деякі його висловлювання не допомогли, та послався на слова Арнольда Палмера про те, що жоден гравець не є більшим за саму гру. У грудні Дешамбо планує виступити на Nedbank Golf Challenge Гері Плеєра.

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Майбутнє гравців LIV Golf

Колишні переможці мейджорів Джон Рам, Брукс Кепка та Патрік Рід раніше сигналізували про відхід із LIV Golf. Кепку поновили в PGA Tour за програмою Returning Member Program.

За даними Financial Times, інвестиційна компанія BC Partners відновила спроби створити турнірну серію, яка могла б стати наступницею LIV Golf. Водночас багато гравців LIV Golf, яких залучали до ліги значними гонорарами, можуть зіткнутися зі складним поверненням до усталених професійних турів.

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