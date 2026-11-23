У Швеції переговори щодо формування уряду наближаються до вирішальної фази, заявив представник Соціал-демократичної партії з фінансових питань Мікаель Дамберг. За його словами, сформувати співпрацю буде дуже складно, якщо Ліва партія не готова до переговорів.

Як повідомляє The Local, у неділю соціал-демократи, Партія зелених і Центристська партія представили Лівій партії «стартовий пакет» політичних реформ, які вони спільно готові гарантувати перед продовженням переговорів. Пропозицію оприлюднили в авторській колонці таблоїду Expressen.

Реакція Лівої партії

Заступниця лідера Лівої партії Іда Габріельссон у соцмережі X заявила, що це несерйозний спосіб вести переговори, та відхилила пропозицію. За її словами, партія намагалася переконати інших учасників не публікувати колонку в Expressen і натомість провести особисту зустріч.

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Заступник лідера Центристської партії Рікард Нордін припустив, що це може бути останнім шансом для Лівої партії. Дамберг не погодився з таким формулюванням, але зазначив, що час спливає, а подальший розвиток ситуації лишається невизначеним.

Заклики до переговорів із правоцентристами

Кілька представників Центристської партії закликали припинити переговори з лівоцентристським блоком і почати консультації з правоцентристськими силами, очолюваними виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Ульфом Крістерссоном із Поміркованої партії.

Євродепутатка від Центристської партії Емма Іттерелл назвала переговори з правим блоком найреалістичнішим і найвідповідальнішим варіантом. Водночас вона заявила, що партія не має наміру пропонувати посади в уряді Шведським демократам, від підтримки яких залежав би правоцентристський уряд меншості. Осередок партії у Вестерноррланді також закликав розглянути переговори з поміркованими, лібералами та християнськими демократами.

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