Ліван передав Іраку тіло ексдепутата Ахмеда аль-Алвані без розтину — Asharq Al-Awsat

У Бейруті, Ліван, генеральний прокурор при Касаційному суді Ахмад Рамі аль-Хадж розпорядився передати тіло колишнього депутата парламенту Іраку Ахмеда аль-Алвані іракському посольству для перевезення до Багдада. Рішення ухвалили на прохання родини, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Запит посольства

За даними судового джерела видання, рентгенологічне дослідження тіла, проведене 12 листопада, виявило рідину в нижній частині черевної порожнини та тазу. Судові органи Лівану спочатку розпорядилися провести розтин, щоб установити характер цієї рідини та з’ясувати, чи була вона кров’ю.

Джерело зазначило, що наявність крові могла б свідчити про можливе побиття та внутрішню кровотечу. Водночас посольство Іраку попросило не проводити розтин у Лівані, а передати тіло до Багдада, щоб необхідні процедури могли провести там. Ліванська сторона задовольнила це прохання.

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Перевірка причетних осіб

Судове джерело додало, що обставини смерті можна буде з’ясувати після затримання підозрюваних у справі та отримання їхніх свідчень. Також перевіряють двох людей, які, за даними джерела, продали телефонні лінії особам, яких воно пов’язує зі злочином, у районі Тарік аль-Дждіде в Бейруті.

Рішення про затримання або звільнення цих двох осіб ще не ухвалили. Ліван також поки не отримав відповіді від Дамаска щодо затримання та видачі двох сирійських підозрюваних, які, за даними джерела, втекли на територію Сирії.

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