Ліван почав консультації щодо управління 12 палестинськими таборами — Asharq Al-Awsat

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам розпочав консультації щодо плану управління 12 офіційними палестинськими таборами біженців. Документ, підготовлений Лівансько-палестинським діалоговим комітетом, має визначити підходи до безпеки, адміністрування та надання послуг у таборах. Після завершення консультацій план передадуть на розгляд уряду, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Суверенітет і державні інституції

Салам заявив, що палестинські табори розташовані на території Лівану, перебувають під його суверенітетом і мають підпорядковуватися ліванському законодавству. За його словами, присутність державних інституцій у таборах має бути чіткою та послідовною. Ініціативу він пов’язав із принципом виключного контролю держави над зброєю та її повноваженням ухвалювати рішення щодо війни й миру.

План охоплюватиме питання безпеки, верховенства права, а також соціальних, економічних і сервісних умов. Паралельно готують законопроєкт, який має врегулювати права й обов’язки біженців, зокрема у сферах працевлаштування та соціального забезпечення. Прем’єр наголосив, що Ліван підтримує право палестинців на повернення та відкидає їхнє постійне переселення, а відповідальність за послуги для біженців мають і надалі нести БАПОР та міжнародна спільнота.

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Шість місяців консультацій

Голова Лівансько-палестинського діалогового комітету, посол Рамез Дімашкіє, назвав консультації спробою вперше виробити єдине державне бачення управління таборами. За його словами, протягом наступних шести місяців ліванські та палестинські сторони обговорюватимуть безпекові, адміністративні й правові питання, зокрема роль сил безпеки, можливість запровадження моделі поліції, орієнтованої на громаду, та компетенції Міністерства юстиції.

Дімашкіє зазначив, що до процесу мають залучити всі палестинські групи. Він також звернув увагу на зміни у складі населення окремих таборів: у деяких із них палестинці становлять близько 30% жителів, тоді як приблизно 70% — сирійці або громадяни інших країн.

За даними БАПОР, станом на червень 2025 року в Лівані було зареєстровано приблизно 488 тисяч палестинських біженців. Водночас лівансько-палестинський перепис 2017 року за іншою методикою нарахував близько 174 тисяч палестинців, які проживали в таборах і поселеннях. Особливий режим безпеки в таборах бере початок із Каїрської угоди 1969 року, яку парламент Лівану скасував у 1987 році.

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