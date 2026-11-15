Ліван веде з Катаром переговори про постачання газу на 20 років — The National

Ліван проводить у Досі, Катар, переговори щодо укладення 20-річної угоди про постачання скрапленого природного газу. Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам після зустрічі з прем’єр-міністром Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом заявив про значний прогрес у підготовці міжурядової домовленості. Про це повідомляє The National.

Постачання ЗПГ і відновлювана енергетика

Разом із Саламом у Досі перебував міністр енергетики Лівану Джо Садді. За даними офісу ліванського прем’єра, сторони ведуть переговори щодо постачання катарського скрапленого природного газу строком на 20 років, а також проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

Салам повідомив, що ліванські енергетичні посадовці прибули до Дохи для обговорення технічних аспектів майбутньої угоди. Він також подякував Катару за підтримку Лівану в складних обставинах.

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Варіанти для енергосектору Лівану

Катар запропонував профінансувати електроенергетичний проєкт у Лівані. Серед пропозицій, які обговорюють, — проєкти для збільшення виробництва електроенергії в країні, імпорт енергії через Сирію та будівництво термінала для приймання газу морем.

Енергетичний сектор Лівану виробляє електроенергію лише протягом кількох годин на добу, тому багато жителів країни користуються дорогими приватними генераторами. Державна електроенергетична компанія Electricite du Liban цього місяця почала відключати від електрики державні установи, які не сплатили рахунки. Серед установ, яким загрожувало відключення, був міжнародний аеропорт Бейрута, однак він погодив із компанією графік платежів.

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