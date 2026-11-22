Ліванські збройні сили вилучили близько 264 кг вибухівки, яку переправляли з Сирії, та затримали трьох осіб, підозрюваних у причетності до операції. Про це повідомляє The National з посиланням на заяву військових.

Вилучення на кордоні

За даними ліванської армії, вибухівку вилучили в суботу в районі Аль-Даура — Машарі-ель-Каа після спостереження за північним і східним кордонами країни. Серед знайденого було 203 кг пластичної вибухівки C4 та 61 кг тротилу.

Трьох затриманих ідентифікували лише за ініціалами. Військові заявили, що передали вилучені матеріали органам влади, а розслідування судовими органами триває.

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Окрема операція в Сирії

Окремо сирійська Генеральна розвідувальна служба спільно з силами внутрішньої безпеки повідомила про вилучення різних видів зброї, підготовленої для контрабанди до Лівану. Операцію провели в сільській місцевості поблизу Дамаска.

Сирійські силовики затримали одну людину, яку підозрюють у причетності до операції. Вони продовжують перевірку, щоб встановити ширшу мережу та її можливі зв’язки з операціями з контрабанди зброї.

Минулого місяця ліванська армія також повідомляла про вилучення майже 250 кг вибухівки, яку переправляли через кордон із Сирії. Тоді, за її даними, були знайдені чотири бомби, вісім детонаторів, тротил і електричні дроти.

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