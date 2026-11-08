Ліверпуль переміг Крістал Пелас 3:1, Ісак забив наприкінці — The Guardian

«Ліверпуль» переміг «Крістал Пелас» із рахунком 3:1 у матчі Прем’єр-ліги в південному Лондоні. Гості перервали серію з двох поразок — від «Арсеналу» в чемпіонаті та «Фенербахче» в Лізі чемпіонів.

Як повідомляє The Guardian, рахунок наприкінці першого тайму відкрив Алексіс Мак Аллістер. Півзахисник головою замкнув подачу Домініка Собослаї зі штрафного. Уболівальники господарів були незадоволені рішенням арбітра Тоні Гаррінгтона зафіксувати фол Джефферсона Лерми на Коді Гакпо, після якого «Ліверпуль» отримав право на стандарт.

Голи Вірца та Ісака

На 54-й хвилині перевагу гостей подвоїв Флоріан Вірц. Він у дотик пробив після низької передачі Бредлі Баркола з правого флангу. Після другого пропущеного м’яча «Крістал Пелас» майже не створював небезпечних моментів, а Аліссон зупинив удар Єремі Піно після швидкої атаки.

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Третій м’яч «Ліверпуль» забив на 89-й хвилині: Александер Ісак точно пробив після дотику Вірца. Уже в компенсований час Едді Нкетіа, який вийшов на заміну, реалізував пенальті та скоротив відставання господарів. Цей гол став першим для «Крістал Пелас» у серії з чотирьох поспіль поразок у чемпіонаті.

Моменти господарів до перерви

До перерви «Крістал Пелас» мав кілька нагод вийти вперед. Піно влучив у поперечину, а Йорген Странд Ларсен забив гол, який не зарахували через офсайд. Даїчі Камада також мав момент після передачі Тайріка Мітчелла, але його удар відбив Аліссон. Після гола Мак Аллістера воротар «Ліверпуля» ще раз урятував команду, перевівши на кутовий удар Адама Вортона.

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