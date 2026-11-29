У Ліверпулі, Велика Британія, 29 листопада «Ліверпуль» та «Евертон» зіграли внічию 1:1 у 249-му мерсісайдському дербі. Матч англійської Прем’єр-ліги відбувся на стадіоні «Гілл Дікінсон». Про результат зустрічі повідомляє Channel NewsAsia.

Швидкий гол Ліверпуля

Гості відкрили рахунок уже на п’ятій хвилині. Після того як захист «Евертона» не зміг вибити м’яч зі штрафного майданчика, Флоріан Вірц спрямував його до Домініка Собослаї. Той завдав точного удару зовнішньою стороною стопи та переграв воротаря Джордана Пікфорда.

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Автогол зрівняв рахунок

«Евертон» відігрався на 25-й хвилині. Небезпечна подача Кірнана Дьюзбері-Голла зі штрафного спричинила метушню в карному майданчику «Ліверпуля», а Джеремі Фрімпонг, намагаючись перехопити м’яч, спрямував його у власні ворота.

Після нічиєї «Ліверпуль» залишився четвертим із 22 очками, тоді як «Евертон» посідає восьму позицію з 17 балами. Жодна з команд не змогла забити переможний м’яч до фінального свистка.

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