Британський футбольний клуб «Ліверпуль» залишиться без нідерландських футболістів Коді Гакпо та Раяна Гравенберха в матчі Ліги чемпіонів проти бельгійського «Брюгге». Обидва гравці також не брали участі в недільній перемозі команди над «Манчестер Юнайтед» з рахунком 4:0, повідомляє Channel NewsAsia.

Травма Гакпо

Гакпо повернувся після міжнародної паузи з травмою литки. Тренер «Ліверпуля» Андоні Іраола уточнив, що йдеться про ушкодження камбалоподібного м’яза. За його словами, травма не є серйозною, однак футболіст не зіграє також у найближчому мерсісайдському дербі проти «Евертона».

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Відновлення Гравенберха

Гравенберх продовжує відновлюватися після перелому п’яти та пропустив останні три матчі «Ліверпуля». Іраола зазначив, що півзахисник досі відчуває біль, а такі травми можуть бути складними. У клубі намагаються підібрати оптимальний спосіб допомогти гравцеві відновитися.

Після чотирьох матчів у Лізі чемпіонів «Ліверпуль» має дев’ять очок і посідає восьме місце. Команда виграла три стартові зустрічі, а потім поступилася турецькому «Фенербахче» в Стамбулі.

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