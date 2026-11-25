Лівія опублікувала в офіційному віснику угоду з Туреччиною про розмежування районів морської юрисдикції у Середземному морі. Документ, схвалений Палатою представників Лівії, оприлюднили разом із мапою та географічними координатами, повідомляє Anadolu Agency.

Завершення процедур

Угоду затвердили Законом №8 від 2026 року, опублікованим у випуску №17 офіційного вісника лівійського парламенту. Це завершило офіційні процедури щодо меморандуму про розмежування морських зон, який Туреччина та тодішній Уряд національної згоди Лівії підписали у 2019 році.

Документ складається із шести статей і двох додатків. Він визначає межі континентального шельфу та виключних економічних зон двох країн за 36 географічними координатами, розподіленими порівну між їхніми узбережжями.

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Умови взаємодії

Якщо одна зі сторін почне переговори з третьою країною щодо меж виключної економічної зони, які можуть вплинути на визначені координати, вона повинна повідомити іншу сторону та провести з нею консультації.

Угода також допускає спільні домовленості щодо використання природних ресурсів, які можуть простягатися через виключні економічні зони обох держав. Положення про розмежування морських меж і додатки до них не підлягають перегляду або зміні за механізмом, передбаченим документом.

20 жовтня Палата представників Лівії одностайно схвалила меморандум 2019 року, а також скасувала рішення 2020 року про відхилення його ратифікації та рішення про розрив політичних відносин із Туреччиною. Меморандум підписали президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і тодішній прем'єр-міністр Лівії Фаїз ас-Саррадж 27 листопада 2019 року; він набув чинності 7 грудня того ж року.

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