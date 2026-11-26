Лівія запланувала на 2027 рік тендер на освоєння вже відкритих, але нерозроблених нафтових родовищ, а на 2028-й — конкурс на геологорозвідку. Країна прагне наростити видобуток нафти, попри нестабільну безпекову ситуацію, повідомляє OilPrice.

Попередній конкурс

Національна нафтова корпорація Лівії востаннє проводила тендер на нерозроблені родовища у 2025 році — уперше за 18 років. За даними видання, п'ять із 22 запропонованих блоків отримали компанії, зокрема Chevron, Eni, Repsol і QatarEnergy. У торгах також брали участь Exxon і TotalEnergies.

У липні лівійська державна нафтова компанія повідомила, що спільно з австрійською OMV визнала нафтове відкриття Essar комерційно перспективним. Його запаси у верхньому та нижньому пластах Sabil оцінюють у 195 млн барелів нафти, а очікуваний видобуток — приблизно у 5 тис. барелів на добу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перешкоди для видобутку

Наразі Національна нафтова корпорація Лівії видобуває близько 1,4–1,5 млн барелів нафти на добу та розраховує перевищити позначку 2 млн барелів на добу до 2030 року. Водночас різні угруповання використовують нафтові родовища, експортні термінали й трубопроводи як важелі тиску у протистоянні з іншими силами.

Цього тижня видобуток у країні знизився приблизно на 350 тис. барелів на добу після того, як угруповання перекрило клапан на трубопроводі, яким транспортують нафту з Шарари — найбільшого нафтового родовища Лівії. Корпорація також заявила, що вимушене припинення роботи трубопроводу Хамада більш ніж на 20 днів через дії озброєної групи спричинило значні фінансові втрати та падіння видобутку.

Читай нас у