Лівія проведе нові нафтові тендери у 2027 та 2028 роках — OilPrice
Лівія запланувала на 2027 рік тендер на освоєння вже відкритих, але нерозроблених нафтових родовищ, а на 2028-й — конкурс на геологорозвідку. Країна прагне наростити видобуток нафти, попри нестабільну безпекову ситуацію, повідомляє OilPrice.
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Національна нафтова корпорація Лівії востаннє проводила тендер на нерозроблені родовища у 2025 році — уперше за 18 років. За даними видання, п'ять із 22 запропонованих блоків отримали компанії, зокрема Chevron, Eni, Repsol і QatarEnergy. У торгах також брали участь Exxon і TotalEnergies.
У липні лівійська державна нафтова компанія повідомила, що спільно з австрійською OMV визнала нафтове відкриття Essar комерційно перспективним. Його запаси у верхньому та нижньому пластах Sabil оцінюють у 195 млн барелів нафти, а очікуваний видобуток — приблизно у 5 тис. барелів на добу.
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Перешкоди для видобутку
Наразі Національна нафтова корпорація Лівії видобуває близько 1,4–1,5 млн барелів нафти на добу та розраховує перевищити позначку 2 млн барелів на добу до 2030 року. Водночас різні угруповання використовують нафтові родовища, експортні термінали й трубопроводи як важелі тиску у протистоянні з іншими силами.
Цього тижня видобуток у країні знизився приблизно на 350 тис. барелів на добу після того, як угруповання перекрило клапан на трубопроводі, яким транспортують нафту з Шарари — найбільшого нафтового родовища Лівії. Корпорація також заявила, що вимушене припинення роботи трубопроводу Хамада більш ніж на 20 днів через дії озброєної групи спричинило значні фінансові втрати та падіння видобутку.