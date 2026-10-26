Лівія заявила про скасування авіаційних обмежень після 11 років — Cyprus Mail

Міністерство транспорту Лівії заявило про скасування обмежень на використання повітряного простору, які Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) запровадила у 2015 році під час громадянської війни в країні. За даними відомства, рішення офіційно ухвалили 23 жовтня.

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Як повідомляє Cyprus Mail, генеральний секретар ICAO Хуан Карлос Саласар оголосив про це під час відкриття зустрічі посадовців цивільної авіації країн Близького Сходу в Досі.

Міністерство транспорту Лівії, яке базується в Триполі, у заяві на верифікованій сторінці у Facebook назвало рішення результатом помітного прогресу та зростання довіри до можливостей лівійського сектору цивільної авіації.

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Наслідки війни для авіації

Після повстання 2011 року, підтриманого НАТО, та падіння Муаммара Каддафі Лівія опинилася в хаосі. Через три роки в країні почалася громадянська війна між збройними угрупованнями, що змагалися за владу та поділили країну між східною і західною адміністраціями.

У 2014 році внаслідок бойових дій у міжнародному аеропорту Триполі було пошкоджено до 20 літаків, зокрема моделі Airbus. Нині рейси до та з Лівії виконують лише кілька авіакомпаній, переважно за напрямками до Тунісу, Йорданії, Туреччини, Єгипту, Саудівської Аравії та Судану. За даними міністерства, рішення ICAO розішлють усім 193 державам-членам організації для виконання.

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