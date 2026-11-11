Lloyd’s Building став наймолодшою пам’яткою Grade I у Британії — Polsat News

Лондонський хмарочос Lloyd’s Building, спроєктований британським архітектором Річардом Роджерсом для страхового ринку Lloyd’s of London, у грудні 2011 року отримав статус Grade I — найвищу категорію охорони пам’яток у Великій Британії. На момент ухвалення цього рішення будівлі було 25 років, що зробило її наймолодшим об’єктом із таким статусом у країні, повідомляє Polsat News.

Інженерні системи винесли назовні

Будівлю на Lime Street у лондонському Сіті споруджували вісім років, а відкрила її королева Єлизавета II у листопаді 1986 року. Висота хмарочоса до даху становить 88 метрів, він має 14 поверхів. Разом із кранами для миття вікон, розміщеними на вершинах веж з інженерними системами, висота споруди сягає 95,1 метра.

Роджерс переміг у конкурсі на проєкт штаб-квартири Lloyd’s of London 1978 року. Він розмістив за межами основного об’єму будівлі шахти ліфтів, сходові клітки, водопровідні труби, вентиляційні канали та санітарні вузли. Таке рішення дало змогу зберегти внутрішній простір відкритим і змінювати його планування відповідно до потреб компанії. Центральною частиною споруди стало атріумне приміщення з Underwriting Room, довкола якого розташовані відкриті офісні поверхи.

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Охоронний статус і оренда до 2035 року

Спочатку проєкт сприймали критично: будівлю порівнювали з нафтовою платформою, кавоваркою та мотоциклетним двигуном. Згодом її архітектурну цінність визнали на державному рівні. Статус Grade I мають приблизно 2,5% пам’яток, внесених до реєстру в Англії. Через це будь-які зміни фасаду, інтер’єрів, зовнішніх труб або санітарних модулів потребують спеціального дозволу влади лондонського Сіті після консультацій з Historic England.

Lloyd’s of London збудувала хмарочос для власної штаб-квартири, однак згодом продала його. З 2013 року власником споруди є китайський страховий конгломерат Ping An, який заплатив за неї 260 млн фунтів стерлінгів. У грудні 2023 року Lloyd’s продовжила оренду щонайменше до 2035 року, з можливістю продовження до 2040-го. Упродовж п’яти років будівлю планують відремонтувати, щоб скоротити її енергоспоживання.

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