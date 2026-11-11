Льодовик на Ането в Іспанії може зникнути за десятиліття — France 24

За даними France 24, льодовик на Ането в Іспанії може зникнути протягом десятиліття. Канал повідомляє, що він тане надзвичайно швидкими темпами.

Льодовик на Ането

Ането є найвищою вершиною іспанських Піренеїв. France 24 називає льодовик на ній одним із найбільших у Південній Європі. Можливе зникнення льодовика редакція вважає ще однією ознакою глобального потепління.

Відеорепортаж France 24

У короткому описі France 24 також зазначає, що цей процес може багато розповісти гляціологам. Серед пов’язаних ключових слів матеріалу канал вказав Іспанію, природу та зміну клімату.

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Відеорепортаж оприлюднили 11 листопада 2026 року в програмі Focus. Він триває 5 хвилин 13 секунд. Матеріал позначено як випуск про Європу.

Репортаж підготували Мод Петі-Жове, Матильда Лопінскі та Сара Морріс.

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