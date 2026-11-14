Лояльні до уряду Ємену сили заявили про відбиття атаки хуситів у Лахджі — Anadolu Agency

Сили, лояльні до уряду Ємену, заявили, що відбили атаку хуситів у районі Аль-Мудараба на південному заході провінції Лахдж. «Бригади гігантів», що підтримують уряд, оприлюднили відео, яке, за їхніми словами, показує відступ бійців-хуситів після відбиття атаки.

Про це Anadolu Agency повідомило 14 листопада. Більшу частину Лахджу контролює уряд Ємену. Через провінцію проходять ключові дороги, що сполучають тимчасову столицю Аден з іншими регіонами країни, а частина її районів розташована поблизу Баб-ель-Мандебської протоки та Аденської затоки.

Удари в провінції Таїз

Урядове агентство Saba повідомило про авіаудари по підкріпленнях хуситів у Ваді ас-Сах’я, в районі Аш-Шамаятаїн провінції Таїз. Подробиць про ці удари агентство не навело, а хусити одразу не коментували повідомлення.

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За даними кореспондента Anadolu Agency, сили уряду контролюють місто Таїз та інші частини провінції. Водночас хусити останніми тижнями просунулися в сільських і прибережних районах Аль-Мохи, Аш-Шамаятаїна, Аль-Маафіра, Джабаль-Хабаші та Аль-Вазії. За даними кореспондента, хусити контролюють більшу частину Таїзу, а за окремі райони тривають бої.

Понад 340 тисяч переміщених людей

Міжнародна організація з міграції 13 листопада заявила, що від серпня військова ескалація спричинила переміщення понад 340 тисяч людей. Saba окремо повідомило, що єменські сили екстреного реагування вилучили велику партію компонентів для безпілотників, яка, за твердженням агентства, прямувала хуситам. Місце й час операції не уточнювалися.

Бойові дії між силами уряду та хуситами посилилися з липня, зокрема в провінції Таїз. Єменські збройні сили заявили про намір продовжувати операцію «Світанок Ємену», яку, за словами голови Президентської керівної ради Рашада аль-Алімі, розпочали 5 жовтня для відновлення державних інституцій і повернення столиці Сани з-під контролю хуситів.

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