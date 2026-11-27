Лондонська біржа металів (LME) запровадила нові правила, покликані послабити тиск на ринок алюмінію для негайного постачання. Доступні запаси металу на складах, зареєстрованих біржею, від початку війни в Ірані наприкінці лютого скоротилися на 51%, повідомляє CNBC з посиланням на Reuters.

Дефіцит призвів до різкої беквордації — ситуації, за якої алюміній із негайною поставкою коштує істотно дорожче за тримісячні контракти. У понеділок різниця між цими цінами сягнула 405 доларів за метричну тонну, що стало найвищим показником із 1988 року.

Запаси переважно російського походження

Близько 9% світового постачання алюмінію припадає на Близький Схід. Водночас понад 99% запасів металу на складах LME має російське походження. Багато західних трейдерів не хочуть працювати з цим металом, що додатково обмежує доступну пропозицію.

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Нестача алюмінію для швидкої поставки може збільшувати витрати автовиробників, будівельних компаній і виробників банок. Контракти з фіксованою ціною або хеджування здатні певний час захищати покупців, однак не обов’язково покривають зростання місцевої премії за доставку металу.

Ефект нових правил

Нові правила біржі фактично здешевлюють відтермінування поставки для трейдерів, які позичають метал у власників великих позицій. Це має зменшити потребу переплачувати за алюміній із негайною поставкою. Після першої нічної сесії за новими умовами різниця між ціною негайної та тримісячної поставки звузилася з 331,50 до 89 доларів за тонну.

Аналітики ING Ева Мантей і Воррен Паттерсон також звернули увагу на повідомлення, що LME працює над розширенням обсягу металу, який може надходити до її складської системи. Йдеться, зокрема, про схвалення поставок від індонезійського виробника та скорочення строку кваліфікації для нових алюмінієвих заводів. На думку стратегів, зростання виробничих потужностей в Індонезії зрештою може послабити напруження на ринку, хоча запаси на біржі все ще залишаються історично низькими.

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