Дослідники Університету Бразиліа в Бразилії порівняли реакцію організму на фізичне навантаження у 30 дорослих із лонгковідом та десяти людей контрольної групи, які перенесли COVID-19 без тривалих симптомів. Як повідомляє News-Medical, у групи з лонгковідом загалом повільніше змінювалися показники м’язової оксигенації, частоти серцевих скорочень і споживання кисню під час навантаження.

Тестування на велоергометрі

Учасники пройшли два випробування на велоергометрі: тест із поступовим підвищенням навантаження та тест із постійним навантаженням до межі переносимості. Дослідники вимірювали споживання кисню, серцевий ритм, а також показники окси- та дезоксигемоглобіну/міоглобіну в латеральному широкому м’язі правого стегна за допомогою спектроскопії ближнього інфрачервоного діапазону.

У контрольній групі пікова потужність становила в середньому 126,8 Вт, тоді як у групі з лонгковідом — 74,1 Вт. Середній час реакції для оксигемоглобіну становив 155 секунд проти 112 секунд у контрольній групі, для дезоксигемоглобіну — 165 проти 114 секунд, для серцевого ритму — 136 проти 88 секунд. Час реакції споживання кисню становив 100 секунд у групі з лонгковідом і 74 секунди у контрольній. Водночас різниця для оксигемоглобіну була на межі статистичної значущості. Статистично значущою була різниця часової сталої лише для серцевого ритму, а не для оксигемоглобіну, дезоксигемоглобіну та споживання кисню.

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Зв’язок з ожирінням

Учасники з ожирінням у групі лонгковіду мали статистично значуще повільнішу реакцію оксигемоглобіну, ніж учасники без ожиріння. Після врахування статі, артеріальної гіпертензії та тяжкості гострого COVID-19 саме ожиріння залишилося статистично значущим предиктором повільнішої кінетики оксигемоглобіну. Воно асоціювалося з додатковими 59,6 секунди для часової сталої та 66,8 секунди для середнього часу реакції.

Автори припускають, що повільніша адаптація м’язів до потреби в кисні може бути пов’язана із судинними та метаболічними порушеннями, однак ці механізми безпосередньо не вивчали. Робота має обмеження: вибірка була невеликою, контрольна група налічувала лише десять людей, а учасників не зрівнювали за рівнем фізичної активності та супутніми хворобами. Це не дозволяє встановити причинний зв’язок між ожирінням і сповільненою реакцією м’язів.

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