Лоні увійшов до переліку найбільш забруднених місць світу — The Japan Times

Лоні, одна з п’яти місцевостей столичного регіону Делі в Індії, увійшов до щорічного переліку швейцарської моніторингової компанії IQAir як одне з найбільш забруднених місць світу. Про це повідомляє The Japan Times.

Пил після поїздки містом

У Гхазіабаді, на околиці індійської столиці, продавець сигарет Канвар Сінгх розповів, що після короткої поїздки міською місцевістю на мотоциклі його одяг вкривається дрібним пилом. За словами 55-річного чоловіка, пил потрапляє йому в горло та легені. Сінгх провів руками по одягу, показуючи дрібний пил.

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«Увечері я п’ю гарячу воду і полощу горло... лише тоді можу легко дихати», — сказав він.

Смог у Нью-Делі

У Нью-Делі рівень забруднення повітря зріс у понеділок. На фото Reuters, опублікованому разом із матеріалом, люди займаються фізичними вправами в саду на тлі смогу.

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