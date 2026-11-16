Лорди закликали Британію оновити планування на випадок криз — The National

Комітет Палати лордів із питань національної стійкості заявив, що планування Великої Британії на випадок надзвичайних ситуацій є застарілим, недостатньо профінансованим і неперевіреним. Як пише The National, у звіті комітету зазначено, що країна недостатньо готова до загроз, які можуть накладатися одна на одну та спричиняти каскадні наслідки.

Комітет закликав уряд упродовж шести місяців підготувати узгоджену національну стратегію стійкості, а також призначити окремого міністра, відповідального за цей напрям. Серед рекомендацій — щорічна заява прем'єр-міністра щодо готовності країни до криз.

Ризики для постачання

Автори звіту вважають Велику Британію особливо вразливою через залежність від ключових постачальників продовольства, води, медикаментів і добрив. Голова комітету баронеса Куссінс застерегла, що кібератака здатна спричинити відключення електроенергії, зупинку транспорту та дефіцит продуктів у магазинах.

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За її словами, близько 95% продовольства у країні продають лише дев'ять роздрібних мереж. Комітет також повідомив, що Велика Британія імпортує з Китаю 80% активної речовини для пеніцилінових антибіотиків. Останнє підприємство з виробництва антибіотиків у країні закрилося у 2025 році.

Підготовка населення

Комітет рекомендував відновити внутрішнє виробництво життєво необхідних ліків, диверсифікувати ланцюги постачання критично важливих товарів і відмовитися від планів вимкнення цифрового ефірного телебачення. Також пропонується розіслати кожному домогосподарству інформаційні буклети та створити застосунок за зразком фінського.

У звіті наголосили, що населення готове реагувати на надзвичайні ситуації, але не має чіткої та авторитетної інформації про необхідні дії. Комітет зазначив, що урядова кампанія Be Ready закликає людей мати запас необхідних речей на три дні. Водночас автори документа вказали, що відновлення після кібератак уже коштує Великій Британії 14,7 млрд фунтів стерлінгів на рік.

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