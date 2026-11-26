«Лос-Анджелес Ремс» перемогли «Грін-Бей Пекерс» із рахунком 26:13 та продовжили переможну серію в НФЛ до п’яти матчів. Важливу роль у перемозі відіграла гра на виносі: ранінбек Блейк Корум набрав рекордні для себе 184 ярди та заніс тачдаун, повідомляє Sky Sports.

Корум домінував у другій половині

Корум, який святкував 26-й день народження, заніс тачдаун у сьомому матчі поспіль. Він виконав 32 спроби виносу — це найбільший показник серед гравців НФЛ цього сезону та найбільше для ранінбека «Ремс» за десятирічну каденцію головного тренера Шона Маквея. У другій половині зустрічі він набрав 161 ярд за 25 спроб.

Ще один тачдаун для «Ремс» оформив Кайрен Вільямс. Команда володіла м’ячем 23 хвилини 45 секунд у другій половині матчу, тоді як «Пекерс» — лише 6 хвилин 15 секунд. Квотербек «Лос-Анджелеса» Метью Стаффорд набрав 140 ярдів пасом, а команда загалом 47 разів зіграла на виносі. Брендон Макманус реалізував чотири польові голи у матчі проти свого колишнього клубу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дві перехоплені передачі Лава

Квотербек «Грін-Бея» Джордан Лав набрав 198 ярдів пасом, але двічі віддав м’яч суперникам через перехоплення. «Пекерс» зазнали другої поспіль поразки та мають баланс 6-5, тоді як «Ремс» покращили показник до 7-4 і залишилися в боротьбі за плейоф НФК.

Ресивер «Грін-Бея» Крістіан Вотсон упіймав чотири передачі на 65 ярдів і заніс тачдаун, однак перед перервою залишив гру через струс мозку після жорсткого зіткнення із сейфті «Ремс» Камреном Кінченсом. Кінченса вилучили з поля.

Читай нас у