У США, в районі Лос-Анджелеса, стався землетрус магнітудою 5,0 — найсильніший у регіоні за понад десятиліття. Як повідомляє Der Spiegel, поштовхи зафіксували в суботу близько 9:30 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався приблизно за шість кілометрів від узбережжя Манхеттен-Біч, неподалік міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса, на глибині близько 12 кілометрів.

Ще один поштовх за дві години

Понад дві години потому Геологічна служба США зареєструвала ще один землетрус магнітудою 4,5. Його епіцентр також був приблизно за шість кілометрів від узбережжя Манхеттен-Біч.

Місцеві медіа спершу не повідомляли про постраждалих або значні руйнування. Пожежна служба Лос-Анджелеса заявила, що не зафіксувала травмованих чи пошкоджень інфраструктури. Національний центр попередження про цунамі США також повідомив, що загрози цунамі немає.

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Затримки в аеропорту

Суттєвих перебоїв у роботі міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса спершу не було помітно. Федеральне авіаційне управління США приблизно через пів години після першого землетрусу повідомило про затримки вильотів і посадок до 15 хвилин.

Водночас на відео Fox News було видно, як працівники аеропорту прибирали уламки розбитих шибок. CNN повідомив про падіння елементів стельового покриття. Записи, що поширювалися в онлайн-медіа, також зафіксували спрацювання автомобільних сигналізацій у Лос-Анджелесі та відхід на друге коло літака Delta Air Lines перед посадкою.

Мерка Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що ці поштовхи є нагадуванням про постійну ймовірність землетрусів у Каліфорнії. За даними NBC News, у регіоні не фіксували землетрусів такої сили з 2014 року.

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