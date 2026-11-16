Lotte підвищила Шин Ю Йоля до президента з питань стратегії — Korea Herald

Південнокорейська Lotte Group підвищила Шин Ю Йоля, старшого сина голови групи Шин Дон Біна, до посади президента з питань стратегії. Він очолить новостворений офіс управлінської стратегії, який відповідатиме за середньо- та довгострокове планування, перегляд бізнес-портфеля й упровадження штучного інтелекту в роботу групи.

Як повідомляє Korea Herald, Шин Ю Йоль раніше був віцепрезидентом і керував офісом майбутнього зростання Lotte Corp. Цей підрозділ реорганізують в офіс управлінської стратегії.

Кар'єра в групі

Шин Ю Йоль народився 1986 року. До приходу в Lotte він понад десять років, із 2008 року, працював у Nomura Securities. У 2020 році він розпочав роботу в Lotte як керівник японських команд із продажів.

Після цього він обіймав ключові посади в японських Lotte Holdings, Lotte Financial і Lotte Real Estate, а також у південнокорейських Lotte Corp., Lotte Chemical і Lotte Biologics. З 2022 року, коли він уперше обійняв виконавчу посаду, його підвищували майже щороку.

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Шин Ю Йоль брав участь у розвитку біотехнологічного напряму Lotte. Зокрема, він долучався до підготовки комерційного виробництва на першому заводі Lotte Biologics у кампусі в Сонгдо, Інчхон, а також до залучення виробничих замовлень для кампусу компанії в Сірак'юсі, штат Нью-Йорк. Також він працював над посиленням співпраці між південнокорейськими та японськими активами групи в межах стратегії One Lotte.

Кадрові зміни у 30 компаніях

Щорічні кадрові зміни Lotte охопили 30 компаній групи. Загалом підвищення отримали 153 керівники, зокрема 86 новопризначених. Серед новопризначених керівників 44% становили люди у віці 40–49 років.

Ще 19 менеджерів отримали спеціальні підвищення за бізнес-результати — приблизно вдвічі більше, ніж роком раніше. Lotte також змінює управлінську структуру окремих компаній: Lotte Wellfood розділить керівництво харчовим і кондитерським бізнесами, а Lotte Shopping запровадить окреме управління мережами магазинів і супермаркетів.

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