Увага, спойлери. Дженніфер Лоуренс, Джош Гатчерсон і Вуді Гаррельсон з’явилися в камео наприкінці фільму «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». Як повідомляє Variety, стрічка є приквелом кіносерії «Голодні ігри» та розповідає про молодого Гейміджа Абернаті, якого зіграв Джозеф Зада.

Епілог із героями оригінальної серії

Лоуренс, Гатчерсон і Гаррельсон повернулися до ролей Катнісс Евердін, Піти Мелларка та дорослого Гейміджа відповідно. Їхня поява відповідає епілогу роману Сюзанни Коллінз «Sunrise on the Reaping», опублікованого 2025 року: наприкінці книжки сюжет переноситься вперед у часі й показує дорослих героїв.

У фільмі Катнісс і Піта живуть у Селищі переможців, де їхнім сусідом є Геймідж. Вони вітають його з днем народження, після чого він іде на луг, щоб вшанувати пам’ять своєї покійної коханої Ленори Дав, яку зіграла Вітні Пік. Там Геймідж вітається з гусьми — так само він і Ленора робили в дитинстві.

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Зв’язок із історією Катнісс

У «Sunrise on the Reaping» також показано батьків Катнісс — Бердока Евердіна та Астерід Марч. Бердок був одним із близьких друзів Гейміджа в юності, а Астерід — його дівчиною. Після перемоги у Другому квартальному винищенні та пережитих втрат Геймідж відштовхує їх і починає пити на самоті в Селищі переможців.

Наприкінці стрічки Бердок і Астерід тримають на руках маленьку Катнісс, за якою здалеку спостерігає Геймідж. Астерід також була подругою Мейсілі Доннер, яку зіграла Маккенна Грейс. Мейсілі була першою власницею брошки із символом сойки-переспівниці, що згодом потрапила до Катнісс.

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