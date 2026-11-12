LS Cable & System вкладе $263 млн у завод магнітів у Південній Кореї — Korea Herald

Південнокорейська LS Cable & System планує інвестувати 350 млрд вон, або $263 млн, у будівництво заводу рідкісноземельних магнітів у місті Гумі провінції Північний Кьонсан. Ще один виробник магнітів, KMMI, оголосив про намір вкласти 300 млрд вон до 2030 року в розширення виробництва у місті Пхохан. Про це повідомляє Korea Herald.

Нові правила закупівель США

Інвестиції відбуваються напередодні посилення американських обмежень на використання у військових закупівлях певних постійних магнітів, танталу й вольфраму, що походять із Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Із 1 січня 2027 року правила поширюватимуться на весь ланцюг постачання — від видобутку та переробки сировини до готової продукції.

Обмеження стосуються самарій-кобальтових і неодим-залізо-борних магнітів, які використовують в оборонних контрактах США. Раніше вимоги переважно стосувалися виробництва сплавів і виробничих процесів, а від наступного року охоплять також постачання сировини, зокрема самарію та кобальту для самарій-кобальтових магнітів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виробництво у Гумі та Пхохані

Будівництво підприємства LS Cable & System через дочірню компанію Korea Motion Works планують почати в першій половині 2027 року. Масове виробництво неодимових магнітів для електромобілів і роботів має розпочатися в другій половині 2028 року. Згодом завод планують розширити для виробництва самарій-кобальтових магнітів для оборонної галузі.

Річна потужність підприємства має перевищити 1 тис. тонн, що відповідає приблизно 17% оціненого внутрішнього попиту Південної Кореї у 6 тис. тонн. Компанія планує отримувати рідкісноземельну сировину від австралійської Lynas, переробляти її на метали через LS Eco Energy у Вʼєтнамі та постачати на виробничі майданчики у Південній Кореї та США.

KMMI, південнокорейська дочірня компанія американського виробника Evolution Metals & Technologies, має намір створити в Пхохані виробничі потужності на 6 тис. тонн рідкісноземельних і нерідкісноземельних магнітів на рік. Продукцію планують постачати для електромобілів, оборонного обладнання, напівпровідникової та інших високотехнологічних галузей.

Читай нас у