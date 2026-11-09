Lucid збільшила кредит від саудівського фонду на $1,75 млрд — CNBC

Виробник електромобілів Lucid оголосив про збільшення на $1,75 млрд строкової позики з відкладеним вибиранням від саудівського Public Investment Fund (PIF), свого найбільшого акціонера. Водночас результати компанії за третій квартал виявилися гіршими за очікування Волл-стріт щодо виторгу та збитку на акцію, повідомляє CNBC.

Квартальні показники

Виторг Lucid у третьому кварталі становив $350 млн за консенсус-прогнозу LSEG на рівні $407 млн. Збиток на акцію склав $2,74, тоді як аналітики очікували збиток у $2,28 на акцію.

Чистий збиток компанії зменшився до $830,9 млн із $978,4 млн за аналогічний період роком раніше. Скоригований збиток до сплати відсотків, податків, амортизації та зносу (EBITDA) становив $726 млн. У третьому кварталі 2025 року Lucid отримала $336,6 млн виторгу, а збиток на акцію становив $3,31; скоригований збиток EBITDA тоді дорівнював $717,7 млн.

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Фінансування та трансформація

Lucid заявила, що кошти від PIF мають забезпечити їй додаткову фінансову гнучкість під час реалізації плану трансформації. Фінансування має підтримати операційну діяльність і ключові інвестиції до четвертого кварталу 2027 року, зокрема початок виробництва майбутньої середньорозмірної моделі.

Після збільшення позики загальна ліквідність Lucid має зрости до $3,75 млрд із $2 млрд наприкінці третього кварталу. Це перші квартальні результати після того, як генеральний директор Сільвіо Наполі, який очолив компанію в червні, представив план реструктуризації.

План передбачає скорочення витрат, поліпшення грошового потоку на $1,4 млрд цього року, а також фокус на програмі роботаксі з Uber і Nuro, будівництві заводу в Саудівській Аравії та середньорозмірному автомобілі. Компанія перенесла терміни виходу цієї моделі з кінця поточного року на другу половину наступного. Lucid також призупинила прогноз і низку цільових показників у травні та планує представити середньостроковий план і нові орієнтири на початку наступного року.

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