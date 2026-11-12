Lufthansa продовжила паузу рейсів до Дубая до березня 2027 року — The National

Lufthansa продовжила призупинення рейсів до Дубая в ОАЕ до 27 березня 2027 року. Обмеження також стосуються рейсів інших авіакомпаній Lufthansa Group, зокрема Swiss та Eurowings. Як повідомляє The National, пасажирам скасованих рейсів запропонують гнучкі варіанти перебронювання або повне повернення коштів.

Рейси до Дубая та Ер-Ріяда

Singapore Airlines продовжила скасування рейсів до Дубая до 28 лютого 2027 року. ITA Airways призупинила польоти до Дубая до 30 січня 2027 року, а до Ер-Ріяда — до 7 січня 2027 року. Cathay Pacific не виконуватиме рейси до Дубая та Ер-Ріяда до 31 січня 2027 року.

Finnair продовжила призупинення рейсів до Дубая та Дохи до 27 березня 2027 року. Air Canada призупинила польоти до Тель-Авіва і Дубая до кінця березня 2027 року. Virgin Atlantic не відновлюватиме рейси до Дубая до жовтня 2027 року, а Korean Air зберігає призупинення сполучення між Інчхоном і Дубаєм без визначеної дати відновлення.

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Окремі маршрути відновлюють

British Airways уже відновила рейси між лондонським аеропортом Хітроу та Міжнародним аеропортом Дубая після восьмимісячної перерви. Водночас польоти компанії до Абу-Дабі залишаються призупиненими: їх не очікують до зимового сезону 2027–2028 років. Рейси до Ер-Ріяда скасовано до 11 січня 2027 року, а до Бахрейну — до кінця березня.

KLM відновила рейси до Тель-Авіва, але вони передбачають зупинку в Ларнаці на Кіпрі, де екіпаж відпочиває вночі. Перевізник також уникає повітряного простору Ірану, Іраку та частини Аравійської затоки. Рейси KLM до Дубая призупинені до 27 березня 2027 року.

Wizz Air скасувала всі рейси до Абу-Дабі та Дубая на зимовий сезон. Авіакомпанія пояснила це тим, що регіональні обмеження повітряного простору подовжують маршрути, збільшують тривалість польотів і витрати, через що експлуатація літаків A321neo та A321XLR за нинішніх умов стала комерційно невигідною.

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