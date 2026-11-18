Нападник мадридського «Атлетіко» Адемола Лукман зазнав розтягнення коліна високого ступеня, перебуваючи у складі збірної Нігерії. У клубі повідомили, що термінів відновлення 29-річного футболіста не визначили. Заяву про травму клуб оприлюднив у вівторок, 17 листопада.

Травма у матчі збірної

Як повідомляє Channel NewsAsia, медичний штаб збірної Нігерії спочатку назвав травму незначним розтягненням. Її Лукман зазнав у п’ятницю під час перемоги «Суперорлів» над Танзанією з рахунком 3:1 у відбірковому матчі Кубка африканських націй. Таким чином, клуб оцінює ушкодження як тяжче, ніж це спочатку повідомив медичний штаб збірної.

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Реабілітація без визначених строків

«Атлетіко» заявив, що Лукман проходитиме сеанси фізіотерапії та реабілітацію. Водночас клуб не уточнив, скільки триватимуть процедури та відновлення. У нинішньому сезоні він провів 11 матчів у Ла Лізі й забив один гол. До мадридського клубу футболіст приєднався в лютому, перейшовши з італійської «Аталанти».

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