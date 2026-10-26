Лула переміг на виборах, сенатор Болсонару має намір оскаржити результат — RMF24

Луїз Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі президентських виборів у Бразилії. Він здобув 51,8% голосів, тоді як правий сенатор Флавіу Болсонару — 48,2%, повідомляє RMF24. Різниця між кандидатами становила близько 4,4 млн голосів.

Болсонару планує оскарження

Флавіу Болсонару заявив, що подасть клопотання про анулювання результатів голосування. Він розкритикував рішення Верховного суду продовжити голосування на дві години.

За словами Болсонару, плутанина довкола часу роботи виборчих дільниць могла вплинути на підсумок виборів. Він назвав таку ситуацію неприйнятною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакції після голосування

Після оголошення результатів Лула подякував виборцям за довіру та заявив, що Бразилія не буде нічийим подвір’ям. Віцепрезидент Жералду Алкмін заявив, що Лула вдруге врятував бразильську демократію.

Привітання Лулі надійшли від лідерів Мексики, Уругваю та інших країн Латинської Америки, а також від американського сенатора Берні Сандерса. Лула заявляв про намір продовжити соціальну політику та багатосторонню міжнародну співпрацю, тоді як Болсонару виступав за бюджетні скорочення, реформи на підтримку бізнесу й зближення зі США.

Читай нас у