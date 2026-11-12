Lumina змоделювала 2 млрд років ранньої історії Всесвіту — ScienceDaily

Дослідники з MIT, Гарвардського університету та інших установ створили комп’ютерну симуляцію Lumina, яка відтворює 2 млрд років ранньої історії Всесвіту в просторі завширшки близько 1,6 млрд світлових років. Модель дає змогу простежити утворення перших галактик, поширення випромінювання та поступове перетворення космосу на прозоріший для світла, повідомляє ScienceDaily.

Від темних віків до перших галактик

Симуляція починається приблизно через 45 млн років після Великого вибуху, коли у Всесвіті переважав нейтральний водень. Lumina моделює взаємодію темної матерії, газу, зірок і випромінювання. Це дозволяє вченим розглядати процеси на різних масштабах — від великих структур речовини до формування окремих галактик.

Одним із головних результатів стало відтворення двох процесів: реіонізації водню та реіонізації гелію. Згідно з результатами моделі, ультрафіолетове випромінювання перших зірок і галактик переважно іонізувало водень, вибиваючи електрони з нейтральних атомів. Для іонізації гелію потрібне значно енергійніше випромінювання, яке, за даними дослідників, надходило від активних надмасивних чорних дір.

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Пів трильйона елементів моделі

Lumina охоплює ділянку Всесвіту розміром 500 мегапарсеків і містить приблизно пів трильйона окремих елементів — частинок темної матерії та комірок газу. Розробники зазначають, що модель має приблизно у 30 разів вищу роздільну здатність, ніж IllustrisTNG — попередня симуляція, на основі якої створили Lumina, — та охоплює у 100 разів більший об’єм, ніж попередні провідні моделі.

Обчислення виконували на суперкомп’ютері Frontier в Оук-Риджській національній лабораторії у штаті Теннессі. На піковому рівні розрахунок залучав еквівалент понад 100 тисяч ядер центральних процесорів і близько 15 тисяч графічних процесорів.

Дослідники планують порівнювати результати Lumina зі спостереженнями наявних і майбутніх телескопів. Великий обсяг симуляції, за їхніми словами, дозволяє формувати численні популяції змодельованих галактик для такого зіставлення.

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