Lumos Labs заявила про кращі результати тестів після тренувань із Lumosity — News-Medical

Компанія Lumos Labs повідомила про результати рандомізованого клінічного дослідження BRIGHT-Mind, у якому її програма тренування мозку Lumosity показала більше поліпшення загальних когнітивних показників у здорових дорослих, ніж програма освітніх відео. За даними News-Medical, результати планують представити 18 листопада 2026 року на конференції Clinical Trials on Alzheimer's Disease у Бостоні, США.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяла участь 801 людина віком від 25 до 80 років. Упродовж 12 тижнів учасники тренувалися вдома: одна група користувалася Lumosity, а інша — програмою освітніх відео. До основного аналізу увійшли 677 учасників.

Когнітивні функції оцінювали за окремою батареєю з 12 тестів, яких учасники не практикували під час тренувань. У групі Lumosity результати поліпшилися більше, ніж у групі порівняння; значення p становило 0,00032. За оцінкою авторів, різниця між групами була приблизно співмірною з розривом у тестових балах між людьми з різницею у віці близько 6,7 року.

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Оцінка учасників

За даними Lumos Labs, ефект був подібним серед учасників віком від 25 до 80 років. Також 70% людей із групи Lumosity повідомили про поліпшення концентрації, пам’яті та здатності ясно мислити за шкалою Patient Global Impression of Improvement. У групі освітніх відео про такі зміни повідомили 46% учасників.

У компанії зазначили, що контрольна група також щодня виконувала розумово стимулювальну комп’ютерну активність. Такий дизайн мав врахувати можливий вплив загальної залученості учасників або їхніх очікувань на результати.

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