Lunar Energy представила домашній зарядний пристрій на 25 кВт — Electrek

Компанія Lunar Energy представила домашній зарядний пристрій постійного струму потужністю до 25 кВт, призначений для роботи з новим поколінням її систем накопичення енергії. Як повідомляє Electrek, нова батарейна система має стати доступною клієнтам на початку 2027 року, а вихід зарядного пристрою очікується в середині того ж року.

Заряджання та резервне живлення

За даними Lunar Energy, Lunar Fast Charger може додавати електромобілю приблизно 100 миль запасу ходу за годину за потужності до 25 кВт. Фактичний результат залежатиме від моделі автомобіля та умов заряджання.

Пристрій підключається безпосередньо до боку постійного струму батареї Lunar Battery. Компанія заявляє, що така схема дасть змогу обійтися без модернізації електрощита для встановлення зарядного пристрою. У специфікаціях продукту зазначено підтримку роз'ємів CCS і NACS, однак Lunar Energy ще не назвала моделі електромобілів, сумісні з двонапрямним заряджанням.

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Із сумісним електромобілем система, за заявою компанії, може використовувати заряд автомобільної батареї для живлення будинку під час багатоденного відключення електроенергії. Тривалість резервного живлення залежатиме від доступної ємності батареї авто та споживання будинку. Винагороди за передавання електроенергії з автомобіля до мережі можливі лише там, де діють відповідні програми V2G.

Модульна батарея та керування тарифами

Оновлена система Lunar має інвертор потужністю 13,4 кВт і батарейні модулі ємністю по 5 кВт·год. Одна стійка може вміщувати від 10 до 30 кВт·год, а кілька встановлених поруч стійок — забезпечувати до 300 кВт·год. Для малого бізнесу компанія також планує конфігурації наземного встановлення ємністю до 1 МВт·год.

Програмне забезпечення Lunar AI, за даними компанії, враховує ціни на електроенергію, прогноз погоди та енергоспоживання об'єкта, щоб визначати час заряджання або віддавання енергії. Lunar Energy стверджує, що її клієнти в Каліфорнії, які користувалися Lunar AI, торік заощадили в середньому на 338 доларів більше, ніж у стандартному режимі роботи батареї. Ціну системи та зарядного пристрою компанія поки не розкрила.

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