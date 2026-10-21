Мабандла заперечила, що наказувала зупинити провадження TRC — Daily Maverick

У ПАР колишня міністерка юстиції Бріжит Мабандла заявила Комісії Хампепе, що ніколи не телефонувала тодішньому спеціальному директору Національної прокуратури Сайласу Рамайте з вказівкою запровадити мораторій на кримінальні переслідування у справах, пов’язаних із TRC. Свідчення вона дала 21 жовтня 2026 року, повідомляє Daily Maverick.

Суперечливі свідчення про дзвінок

Рамайте, який тоді відповідав за провадження, пов’язані з TRC, у Національній прокуратурі, раніше заявив комісії, що 11 листопада 2004 року Мабандла повідомила йому про створення зовнішнього механізму — Amnesty Task Team — та запровадження мораторію до ухвалення відповідних настанов. За його словами, після цього він доручив керівнику Підрозділу судового переслідування пріоритетних злочинів Антону Акерманну призупинити розслідування.

Як стверджував Рамайте, дзвінок пролунав незадовго до запланованого арешту колишнього міністра поліції часів апартеїду Адріана Влока, колишнього комісара поліції Йогана ван дер Мерве та інших осіб у справі про замах на вбивство отруєнням преподобного Френка Чікане у 1989 році. Рамайте назвав справу Чікане «відволікальним маневром» для зупинки всіх справ і сказав, що був незадоволений втручанням виконавчої влади.

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Позиція Мабандли та інших свідків

Мабандла відкинула твердження, що такий дзвінок здійснила вона або хтось із працівників її міністерства. Вона розповіла, що консультувалася з колишнім главою Національної прокуратури Вусі Піколі, намагаючись відновити в пам’яті обставини справи. За словами Мабандли, після перевірки дат із юридичною командою вона з’ясувала, що в день ймовірного дзвінка перебувала в Бангі, Центральноафриканська Республіка. Водночас вона сказала, що не має даних, які могли б це підтвердити.

Акерманн раніше свідчив, що вранці перед арештами Влока та ван дер Мерве отримав дзвінок від Яна Вагенаара, представника колишніх генералів часів апартеїду. Той нібито повідомив, що Мабандла контактуватиме з ним щодо цієї справи. Згодом, за версією Акерманна, невідомий працівник з офісу міністерки сказав йому призупинити справу, але він відповів, що міністерка не має таких повноважень. Після цього Рамайте, за свідченням Акерманна, наказав призупинити всі справи TRC.

Акерманн також заявив, що Вагенаар говорив йому про нібито досягнуте політичне рішення після зустрічі лідерів Африканського національного конгресу та колишнього президента Фредеріка Віллема де Клерка. Колишній президент Табо Мбекі заперечив, що зустрічався з де Клерком або генералами для укладення таємних домовленостей.

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