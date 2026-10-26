Мачадо готова до переговорів із президенткою Венесуели Родрігес — Channel NewsAsia

У Каракасі, Венесуела, лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо заявила про готовність провести переговори з тимчасовою президенткою Дельсі Родрігес після повернення до країни з вигнання, повідомляє Channel NewsAsia.

Готовність до діалогу

Речниця Мачадо Клаудія Масеро в ефірі Union Radio сказала, що опозиціонерка готова сісти за стіл переговорів не лише з Родрігес, а й з іншими співрозмовниками, якщо це буде потрібно. За її словами, розмова має відбуватися перед країною, прозоро та з визначеним порядком денним.

Мачадо прибула до Каракаса в неділю, 25 жовтня, після майже року у вигнанні. Її повернення супроводжували тисячі прихильників: люди з венесуельськими прапорами вишикувалися вздовж автошляхів, біля пунктів оплати проїзду та на міських вулицях. До столиці вона в'їхала в колоні автомобілів і мотоциклів.

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Реакція ЄС і вибори

Європейський Союз привітав повернення Мачадо. Речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель-Ануни висловив сподівання, що венесуельська влада та всі політичні сили використають цю можливість для інклюзивного діалогу, очолюваного самими венесуельцями, задля проведення вільних і чесних виборів.

Тимчасовий уряд Венесуели пообіцяв провести вибори, однак поки не назвав дати голосування. Партія Мачадо Vente Venezuela прагне проведення виборів у 2027 році та допуску політикині до участі в них. За даними видання, після виїзду з Венесуели минулого грудня Мачадо щонайменше сім разів безуспішно намагалася повернутися до країни.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Родрігес стала тимчасовою президенткою після захоплення Ніколаса Мадуро внаслідок військової операції США та його ув'язнення у Сполучених Штатах дев'ять місяців тому.

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