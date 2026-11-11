Мачадо повернулася до Каракаса та вірить у вибори у Венесуелі 2027 року — TIME

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо 27 жовтня повернулася до Каракаса після приблизно року перебування за межами країни та заявила, що вірить у проведення виборів у Венесуелі 2027 року. Вона подякувала адміністрації президента США Дональда Трампа за усунення Ніколаса Мадуро, повідомляє TIME.

Переговори про майбутнє Венесуели

За даними видання, американські спецпризначенці захопили Мадуро в Каракасі під час рейду 3 січня та доправили його до США. Після цього віцепрезидентка Мадуро та його давня соратниця Делсі Родрігес за схвалення Трампа перебрала владу у Венесуелі. Вашингтон і Каракас почали переговори про майбутнє країни.

Через два тижні після рейду Мачадо, лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, відвідала Білий дім і передала Трампу свою медаль. Вона розраховувала, що президент США підтримає дострокові вибори. Трамп натомість заявляв, що країна ще не готова до голосування та спершу потребує відновлення; у січні він оцінював цей процес у 18 місяців.

Нафтова угода та позиція опозиції

28 серпня уряди США та Венесуели оголосили про 100-річну угоду щодо відновлення венесуельської нафтової галузі. Відповідно до її умов, США отримають частку у 17 нафтових родовищах і доступ до понад 65 млрд барелів підтверджених запасів нафти. Державний департамент і Департамент війни США мають розвивати родовища разом із приватною компанією North American Blue Energy Partners, що належить венесуельському бізнесменові Алехандро Бетанкуру.

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Угода передбачає 35% частку США у спільному підприємстві та гарантований доступ до 20% видобутку за собівартістю, що, за її умовами, дає американській стороні ефективну частку у 55%. Родрігес назвала домовленість перемогою для венесуельців і пообіцяла країні сотні мільярдів доларів інвестицій та доходів.

Уряд Родрігес веде переговори з представниками Національної асамблеї 2015 року — останнього міжнародно визнаного демократично обраного органу Венесуели. Мачадо заявляла, що її роль у цих переговорах була маргіналізована. В інтерв’ю The New York Times 15 жовтня вона звинуватила Бетанкура в «непристойній корупції» та поклала на нього відповідальність за тривалі перебої з електропостачанням у країні.

Мачадо не критикувала Трампа і не заявляла, що в разі обрання президенткою скасує нафтову угоду, однак наголосила, що Бетанкур не матиме в ній ролі. Держсекретар США Марко Рубіо після її повернення застеріг, що вуличні протести не приведуть країну до демократії.

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