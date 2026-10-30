Мачадо заявила про підтримку США проведення виборів у Венесуелі 2027 року — Deutsche Welle

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що США підтримують проведення президентських виборів у Венесуелі у 2027 році. Це була її перша публічна заява після повернення з 10-місячного вигнання, повідомляє Deutsche Welle.

Заява про вибори

За словами Мачадо, державний секретар США Марко Рубіо представив послідовність кроків для демократичного переходу, що передбачає президентські вибори у 2027 році. Вона назвала демократичний перехід незворотним і заявила, що дата голосування стане датою звільнення країни.

Мачадо також назвала пріоритетами демонтаж репресивної системи та звільнення тисяч політичних в’язнів. Вона заперечила, що контактувала з тимчасовою президенткою Делсі Родрігес. Незадовго до цього Родрігес заявила, що у Венесуелі відбудуться вибори, однак не назвала їхньої дати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нафта та політична ситуація

Опозиційна лідерка подякувала президентові США Дональду Трампу за його дії 3 січня, які, за її оцінкою, відкрили Венесуелі шлях до свободи. Вона мала на увазі захоплення Сполученими Штатами колишнього президента Ніколаса Мадуро, якому у США висунули обвинувачення у наркоторгівлі та катуваннях. Мадуро заперечує ці обвинувачення.

Мачадо водночас розкритикувала масштабну нафтову угоду Вашингтона й Каракаса, за якою Венесуела, як очікується, постачатиме США 20% своїх нафтових резервів. На її думку, ця домовленість не відповідає рівню прозорості, якого прагне венесуельське суспільство. Мачадо не допустили до участі в президентських виборах 2024 року; тоді вона підтримала кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса.

Читай нас у