Machina отримала $9 млн на контейнерне виробництво планерів LUCAS — The War Zone

У США робототехнічна компанія Machina отримала контракт на 9 млн доларів на створення контейнерної системи для роботизованого виробництва планерів безпілотників LUCAS. У межах 18-місячної угоди компанія має довести, що її комплекс RoboCraftsman здатний виготовляти такі планери в розгорнутих локаціях, повідомляє The War Zone.

Дві контейнерні фабрики

Спершу Machina планує розмістити так звані Edge Factories у двох точках континентальної частини США. Надалі систему хочуть пристосувати для розгортання за кордоном, зокрема в Кувейті. Кожна Edge Factory складатиметься з однієї або двох виробничих комірок RoboCraftsman. Система RoboCraftsman складається та перевозиться у двох стандартних контейнерах ISO 668.

Встановлений комплекс завбільшки 20 на 36 футів і масою 120 тис. фунтів має дві роботизовані руки. Вони формують металевий планер відповідно до заданих параметрів, зокрема корисного навантаження та дальності польоту. За словами засновника і виконавчого директора Machina Еда Мера, компанія обрала метал замість композитів через його доступність, нижчу вартість і можливість автоматизувати обробку.

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Терміни та вартість

За умовами поточного контракту одна виробнича комірка може виготовити один планер LUCAS за два-п’ять днів залежно від його розміру, заявив Мер. Для масштабного виробництва з десятьма або більшою кількістю комірок знадобиться окремий контракт. Він оцінив вартість 12-футового планера у 15–40 тис. доларів залежно від складності конструкції.

Machina вже виготовила шестифутову напівмасштабну модель LUCAS, яку випробовували на авіабазі Едвардс у Каліфорнії. Під час перших тестів виникли проблеми зі стійкістю до бокового вітру, тому компанія змінила розташування двигуна. За словами Мера, розроблення наступного варіанта конструкції може тривати до трьох місяців.

LUCAS розшифровується як Low-Cost Uncrewed Combat Attack System — недорога безпілотна бойова ударна система. The War Zone зазначає, що Пентагон розвиває концепцію мобільного виробництва безпілотників і комплектуючих, щоб скоротити залежність від традиційних ланцюгів постачання.

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