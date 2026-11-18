У Північній Кореї наприкінці жовтня завершили зовнішні роботи з розширення об’єкта зі збагачення урану в Йонбені. Про це під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, повідомляє France 24.

Розширення об’єкта в Йонбені

За словами Гроссі, будівництво додаткового розширення почалося в середині вересня 2026 року. Наприкінці жовтня зовнішні роботи на новій частині об’єкта були завершені.

Очільник МАГАТЕ зазначив, що подальше розширення північнокорейської програми зі збагачення урану є причиною для серйозного занепокоєння. Інспектори агентства не мають доступу до КНДР із 2009 року, тому МАГАТЕ стежить за ядерною програмою країни за допомогою супутникових знімків і відкритих джерел.

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Оцінки МАГАТЕ

Північна Корея перебуває під санкціями ООН через розробку заборонених озброєнь. За даними France 24, вважається, що країна експлуатує установки зі збагачення урану в Йонбені, Кансоні та Кусоні.

У вересні держави-члени МАГАТЕ ухвалили резолюцію, у якій висловили дедалі більше занепокоєння через посилення ядерної активності КНДР. У звіті перед щорічною конференцією агентства Гроссі також повідомляв, що МАГАТЕ виявило додатковий об’єкт зі збагачення урану в Йонбені. За його словами, Пхеньян нібито демонтував його після переговорів, але згодом відновив роботу об’єкта у 2021 році.

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що ядерний статус країни є абсолютним, і відкинула заклики до її денуклеаризації.

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