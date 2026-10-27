МАГАТЕ закликало Іран надати доступ для перевірки 440 кг урану — Anadolu Agency

У Канаді генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради Безпеки ООН закликав Іран надати агентству інформацію та доступ для перевірки раніше задекларованих ядерних матеріалів. Як повідомляє Anadolu Agency, серед цих матеріалів є 440 кг високозбагаченого урану.

Невирішені питання щодо гарантій

За словами Гроссі, агентство продовжує контакти з Тегераном, намагаючись спонукати його пояснити всі неврегульовані питання щодо гарантій. Він зазначив, що ці питання залишаються відкритими понад п’ять років.

Очільник МАГАТЕ нагадав, що до кінця червня 2025 року агентство відкликало всіх інспекторів з Ірану з міркувань безпеки після початку військових атак. За його словами, інспектори вже багато місяців готові повернутися, однак Іран досі не надав запитуваних відомостей і доступу для перевірки матеріалів на об’єктах, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ. Йдеться як про об’єкти, що зазнали атак, так і про ті, яких вони не торкнулися.

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Виняток для АЕС Бушер

Єдиним винятком Гроссі назвав Бушерську атомну електростанцію, де інспектори МАГАТЕ нині проводять перевірки. Він також повідомив, що Організація з атомної енергії Ірану конструктивно співпрацювала з агентством щодо постачання обладнання для гарантій. Воно необхідне для перевірки відпрацьованого палива перед його запланованим переміщенням до нового сухого сховища на початку наступного року.

Перед виступом Гроссі Рада Безпеки ООН 11 голосами ухвалила порядок денний засідання. Росія та Китай проголосували проти, а Пакистан і Сомалі утрималися.

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