МАГАТЕ занепокоєне заводом в Ісфахані без інспекції — Jerusalem Post

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про дедалі більше занепокоєння щодо підземного заводу зі збагачення урану в іранському Ісфахані. Іран задекларував цей об’єкт минулого року, проте не дозволив МАГАТЕ провести його інспекцію, повідомляє Jerusalem Post.

Конфіденційний звіт

За даними видання, позицію МАГАТЕ викладено у конфіденційному квартальному звіті про Іран для держав-членів агентства. Зі звітом у п’ятницю ознайомилося Reuters. МАГАТЕ є ядерним наглядовим органом ООН.

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Що відомо про об’єкт

Агентство зазначило, що не знає точного місця розташування Ісфаханського заводу зі збагачення палива, його статусу для цілей гарантій та того, чи є на ньому ядерний матеріал. Йдеться про об’єкт Isfahan Fuel Enrichment Plant, або IFEP.

У повідомленні об’єкт описано як підземний завод. Невизначеність щодо його розташування, статусу та наявності ядерного матеріалу МАГАТЕ пов’язує з відсутністю доступу для перевірки з боку агентства.

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