Міжнародна група дослідників розробила метод стимуляції глибоких ділянок мозку за допомогою магнітних наночастинок і зовнішнього магнітного поля. В експериментах на мишах із руховими порушеннями, подібними до симптомів хвороби Паркінсона, підхід суттєво покращив рух без постійно імплантованих електродів, повідомляє ScienceDaily.

Стимуляція без електродів

Технологія передбачає введення спеціально розроблених магнітних нанопластинок у визначену ділянку мозку — субталамічне ядро. Це одна з мішеней традиційної глибокої стимуляції мозку, яку застосовують для контролю рухових симптомів у частини пацієнтів із хворобою Паркінсона.

Під дією зовнішнього магнітного поля частинки створюють надзвичайно малі механічні сили. Вони деформують мембрани сусідніх нервових клітин і активують механочутливі канали, через які до клітин надходять іони. Це змінює електричну активність нейронів і дає змогу впливати на нервові кола, що контролюють рух.

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Результати дослідів на мишах

У дослідах використали мишей із пошкодженням дофамінопродукувальних нервових клітин — такого типу клітин, який уражається і за хвороби Паркінсона у людей. Наночастинки вводили до субталамічного ядра методом стереотаксичної інʼєкції, що дозволяє точно спрямувати інструмент у потрібну структуру мозку.

Після застосування магнітного поля тварини продемонстрували значне поліпшення рухових функцій. За словами професорки Данієли Грегурец із Університету Фрідріха-Александра в Ерлангені та Нюрнберзі, ефект приблизно відповідав очікуваному результату від імплантації нейростимулятора.

Подальша розробка

Протягом кількох місяців спостереження наночастинки залишалися на місці, а ознак запалення дослідники не виявили. Водночас метод усе ще потребує прямої інʼєкції в мозок. Команда вивчає можливість доставляти частинки через кровотік із подоланням гематоенцефалічного барʼєра, а також розробляє компактні пристрої для створення магнітного поля, зокрема у форматі носимої повʼязки на голову. Розробка перебуває на ранній стадії та поки випробувана лише на тваринах.

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